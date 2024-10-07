В преддверии снега челябинцы жалуются отсутствие тепла в домах

На Южном Урале резко похолодает: уже во второй половине текущей недели дневные температуры уйдут в минус и пойдет снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон в Челябинске официально стартовал 1 октября: в мэрии заявляли, что на подключение системы уйдет не больше недели. Заявленные 7 дней прошли, а многие челябинцы не дождались не только отопления, но и горячей воды.

«За окном уже довольно низкие температуры, в четверг обещают дождь со снегом, но отопления нет по адресу: Челябинск, ул. Российская, 26 (УК «Союз» Калининский район). Когда прекратите издеваться над людьми? Такая, же картина и по адресу ул. Горького, 15. (колледж). Зато по ОТВ давно отчитались, что социальные объекты к теплу подключены!» – возмущаются горожане в соцсетях.

«Улица Марченко – 39. Включили отопление 1 октября, как положено, а 2-го выключили и начали трубы менять в подвале. Почему не был произведён ремонт в летнее время, разберитесь пожалуйста, – пишут челябинцы в паблике «Текслер, помоги!». – В итоге повесили объявление, что отопления не будет до 18 числа, а погода стремительно портится. Ну, и естественно, вероятнее всего, насчитают за отопление за полный месяц, ведь оно 1 день в октябре было».

«Проспект Победы – 180. Выключили и отопление, и ГВС. Аварийка ПЖРЭО отвечает, что отключили из-за прорыва в подвале (у нас подвала нет, это помещение в частной собственности и переделано под офисы, к слову). Неизвестно, будет ли устранение».

«У нас на Комсомольском проспекте – 105 даже не пытались дать отопление. И когда дадут – неизвестно, сказали ждите».

«Пограничная – 19: тоже ещё даже и не думали запускать, зато в подъезд вывели трубу с горячей водой».

«Улица Южный Бульвар – 26а: у нас больше 2 месяцев нет горячей воды а отопительный сезон, судя по переброске дат подключения горячей воды, ждать ещё нескоро. Словесные причины – «аварийная ситуация на теплотрассах» – не убедительны: в округе никаких ремонтных работ не ведут. Все наши жалобы запросы администрация Ленинского района, администрация города просто игнорируют. Мы уже устали напоминать о себе, а теперь ещё и замерзаем в своих квартирах. Помогите нам пожалуйста».

«Та же беда у нас. Ленинский район, Сельмаш: ни воды, ни отопления».

«Улица Чичерина – 25: не было ГВС с 16.07.2024 г. Включили на День города – прям радость. В пятницу 04.10. включили отопление, и – «ура» – к вечеру нет ни отопления, ни ГВС. И сейчас приходит информация, что включат 14.10.2024, и то, наверно, не факт. Это уже издевательство над жильцами. При этом ни УК, ни МУП ЧКТС не даёт ответ (или вообще не дозвониться), почему так опять получилось. А к выходным по прогнозу минусовая температура».

«С 04.10. 2024 отключили горячую воду, а отопления ещё и не включали. Улица Доватора 20а».

«Улица Гагарина 3б. Нет горячей воды, отопления. Сроки подачи регулярно переносятся. Просим срочно разобраться с данным вопросом».

Судя по числу подобных обращений, нынешний отопительный сезон обещает быть непростым, учитывая, что гидравлические испытания завершились не, как обычно, к концу августа, а только к концу сентября. И теплоснабжающие организации до сих пор не могут привести сети в порядок.

Так, 4 октября исчезла горячая вода в квадрате улиц Молдавская, проспект Победы, Чичерина, Комсомольский проспект. Воду в воскресенье вернули, но отопления в некоторых домах нет до сих пор. Выяснить ситуацию в МУП «ЧКТС» не удалось: звонок по указанному на официальном сайте компании телефону сбрасывается сразу после сообщения, что «в целях улучшения обслуживания разговор может быть записан».

В ПЖРЭО Курчатовского района заявили, что сроки подключения уже вышли, и теперь отрабатываются только индивидуальные заявки. ТО есть каждый стояк будет проверяться отдельно и только после обращения жителей конкретной квартиры.

Напомним, с началом отопительного периода районные прокуратуры Челябинска организовали «горячие линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц по вопросу ненадлежащего оказания услуги по отоплению.

Позвонить можно в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов по телефонам:

– прокуратура Калининского района 772-09-12

– прокуратура Курчатовского района 729-80-95, 729-81-17

– прокуратура Советского района 8-9525077436

– прокуратура Центрального района 8-9525077651

– прокуратура Металлургического района 735-44-52

– прокуратура Тракторозаводского района 774-85-72

– прокуратура Ленинского района 253-14-39

– прокуратура 8-9925258245

Обратиться можно и в администрацию Челябинска: там круглосуточно ведется прием обращений единой диспетчерской службой по телефону 261-21-21.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube