На трассе М-5 «Урал» на несколько часов перекрыли движение

На трассе М-5 «Урал» перекрыли движение на несколько часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ Челябинской области, до 14 часов по местному времени закрыт проезд на участке 1591 км – 1564 км в Ашинском районе Челябинской области. Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Схема объезда закрытого участка по региональным дорогам по маршруту Аша – Миньяр – Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов проезд на время буровзрывных работ апрещен.

В Госавтоинспекции предупреждают: до 01 декабря 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Павел Зварзин

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