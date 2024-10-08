В челябинском лесу нашли оптовую партию мефедрона

В Челябинске наркополицейские пресекли попытку сбыта партии мефедрона.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в ходе работы по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности ранее задержанного 28-летнего мужчины в лесном массиве одного из спальных районов полицейские обнаружили тайник с оптовой партией синтетического наркотика: из скрытого хранилища извлекли 505 граммов запрещенного вещества.

Выяснилось, что челябинец самостоятельно изготовил наркотик и спрятал в тайнике с целью дальнейшего сбыта.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области Челябинску за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина находится под арестом.

Челябинск, Павел Зварзин

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