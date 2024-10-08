Из Челябинской области вышлют 185 иностранцев

185 иностранцев вышлют из России за нарушения, выявленные в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» региональном ГУ МВД, в ходе второго этапа операции «Нелегал» южноуральские сотрудники полиции зафиксировали более 800 нарушений в сфере миграции., возбуждено 51 уголовное дело.

Уже выдворено 135 иностранцев. Еще 185 находятся в центре временного содержания до вступления в силу судебных решений и оформлении свидетельств на возвращение в свою страну. Въезд в России закрыли для 86 человек.

Кроме того, задержаны 4 уроженца ближнего зарубежья, находящихся в федеральном розыске, еще 2 уроженцев республик Средней Азии депортировали после отбывания наказания за совершение тяжких преступлений.

В целом в текущем году в Челябинской области выявлено около 10 тысяч мигрантов-нарушителей, более 1 тыс 400 из них выслано из России.

Челябинск, Павел Зварзин

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