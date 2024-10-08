Челябинский ЦГМС: Предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью

На Южном Урале меняется погода: в ближайшие сутки регион окажется в промежуточном поле между двумя контрастными барическими вихрями: холодным антициклоном и теплым западным циклоном. Их противостояние вызовет резкое понижение температуры и обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, днем в среду на юге и крайнем западе области воздух еще прогреется до плюс 22 градусов, но в Челябинске будет уже не выше +14. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-восточный и при порывах будет достигать 14м/с.

В ночь на четверг, 10 октября, температура воздуха опустится до минус трех. Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 7. Ожидаются сильный снег, метель, гололед. Пятница будет еще холоднее: ночью до минус 7, днем – не выше плюс 1. Ветер при порывах усилится до 16 метров в секунду.

«Предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью, по некоторым расчетам, в области 10 октября ожидаются умеренные смешанные осадки – дождь переходящий в снег (5-10 мм), на севере региона – сильный снег, и в ночь с 10 на 11 октября сильный снег (6-8мм за 12 часов), – предупредили в ЦГМС. – В отдельных районах временный снежный покров может достигнуть 10 см. При этом, осадки будут сопровождаться сильным ветром, метелями, снежными заносами, а в переходной стадии высока вероятность гололедных явлений (гололед на проводах и предметах, и гололедица на дорогах)».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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