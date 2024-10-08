Южноуральца выселили из турецкого отеля, предварительно избив

Южноуральца избили в баре турецкого отеля. А потом отправила искать другое место для отдыха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в середине сентября. Челябинцы семья приехала в пятизвездочный отель Granada Luxury Belek, позиционирующийся как место с «великолепным сервисом» для семейного отдыха.

В половине четвертого ночи с 17 на 18 сентября в лобби-баре главу семейства избила охрана отеля.

«Поводом для избиения предположительно стал словесный конфликт с барменом, при этом никаких действий или агрессии ни в отношении бармена, ни в отношении гостей мужчина не предпринимал. Перепалка была именно словесной и закончилась через полминуты, – рассказал юрист Игорь Косицын. – Пообщавшись с другими гостями, турист собрался в номер, по пути в который напала охрана и принялась избивать. При этом до этого охрана никаких замечаний гостю не делала. Россиянину удалось выбраться и сбежать, а его жена вызвала полицию и скорую помощь».

Туриста увезли в больницу, там оказали помощь и зафиксировали побои.

Туристы обратились на ресепшн отеля с просьбой предоставить видео, после чего их проводили к генеральному менеджеру отеля, который заявил, что ничего предоставлять не будет, все видео передали туроператору. Компания, у которой был куплен тур, не только не предоставила видео, но и согласилась с позицией отеля о принудительном выселении семьи, потребовав 500 евро в качестве доплаты за новый отель. В случае отказа туристам предложил «оставаться на улице».

«Если бы турист был виноват, его бы обязательно задержала полиция и начала административное или уголовное расследование (к нашим туристам местная полиция очень строга, и если бы российский гражданин ударил или оскорбил местного жителя, наказание бы последовало незамедлительно), – подчеркивает юрист. – Почему туроператор не защитил своего туриста и российского гражданина и не обеспечил хотя бы объективную проверку всех обстоятельств, в том числе просмотр видео либо предоставление этого видео заинтересованной стороне?»

Так жпе возникает вопрос, на каком основании туроператор потребовал доплату за переселение в другой отель, если никакой официальной причины для переселения ни сам туроператор, ни отель туристам не разъяснил? При этом выселили и пожилую женщину (маму туриста), которая проживала в отдельном номере и никакого отношения к ситуации не имела. Плюс ко всему, туроператор, требуя доплату на месте, отказался выдавать фискальные документы – чеки или иные подтверждения платежа.

«Это не первый случай совершения в отношении наших туристов противоправных действий, когда туроператор закрывает на это глаза и полностью бездействует, либо наоборот встает на сторону турецких отельеров, – отмечает Косицын. – Не хочется в это верить, но возможно национальный фактор действительно имеет место (ведь владельцы основных ТО – граждане Турции), и правоохранительным органам РФ необходимо обратить внимание, насколько обеспечиваются права российских граждан при оказании им услуг в Турции со стороны т.н. «турецких» туроператоров, а также насколько безопасными являются такие услуги (а это уже ст. 238 УК РФ)».

Поскольку уголовный кодекс РФ позволяет проводить расследование преступлений в отношении российских граждан, совершенных за рубежом, в случае отсутствия ответа туроператора на претензию, представители пострадавших челябинцев намерены направить запрос в СК РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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