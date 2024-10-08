На ММК отметили юбилей самого производительного подразделения

Самое производительное подразделение ММК – листопрокатный цех № 10 отметил свое 30-летие. Его запуск проходил в два этапа: 21 мая 1994 года на стане был прокатан первый сляб и запущена черновая группа клетей, а 8 октября 1994 года прокатан первый рулон.

В ЛПЦ-10 расположен стан 2000 горячей прокатки мощностью около 6 млн тонн в год. Это один из самых мощных станов в России, его оборудование позволяет прокатывать практически все существующие марки стали. Сортамент выпускаемой агрегатом продукции насчитывает около тысячи позиций. Спектр применения продукции стана также разнообразен: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. В 2024 году листопрокатный цех № 10 преодолел отметку в 150 млн тонн выпущенной продукции.

В настоящее время ММК приступил к реализации инвестиционного проекта по реконструкции нагревательной печи № 4 ЛПЦ‑10, что позволит выйти на более высокий уровень нагрева металла перед прокаткой, сократить простои и получить экономию природного газа.

В ЛПЦ-10 непрерывно реализуют технические новшества и современные цифровые решения. Так недавно в цехе была внедрена автоматизированная система обнаружения утечек и учета промышленного масла на гидравлическом оборудовании с применением технологии цифрового двойника. Система позволяет в онлайн режиме диагностировать состояние гидросистемы и снижать риски выхода из строя гидравлических агрегатов. Еще один пример применения технологии цифрового двойника – внедряемая в ЛПЦ-10 автоматизированная система диагностики главных электроприводов чистовой группы клетей стана 2000.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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