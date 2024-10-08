В управлении капстроительства Челябинска появился новый начальник

В управлении капитального строительства Челябинска появился новый начальник. Это место занял экс-заместитель главы Кыштыма по капстроительству Рудольф Гурцкая.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гурцкая сменил Андрея Кузнецова, продержавшегося в должности начальника управления полгода и 8 дней: 14 августа его уволили по решению работодателя.
Гурцкая приступил к обязанностям руководителя 7 октября.
Челябинск, Софья Артемьева
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