В управлении капстроительства Челябинска появился новый начальник

В управлении капитального строительства Челябинска появился новый начальник. Это место занял экс-заместитель главы Кыштыма по капстроительству Рудольф Гурцкая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гурцкая сменил Андрея Кузнецова, продержавшегося в должности начальника управления полгода и 8 дней: 14 августа его уволили по решению работодателя.

Гурцкая приступил к обязанностям руководителя 7 октября.

Челябинск, Софья Артемьева

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