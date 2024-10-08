Паутова снова не выпустили из СИЗО

Бывшего челябинского депутата Виталия Паутова отказались выпускать из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», защита обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве подала апелляцию на очередное решение продлить его содержание под стражей.

Прося изменить меру пресечения, адвокаты указали на «наличие положительных характеристик, наличие заболеваний, инвалидности, необходимости приема лекарств, осуществления лечения, а также подачу документов и намерение принять участие в СВО».

Тем не менее, сегодня Челябинский областной суд апелляцию отклонил.

Напомним, Следственный комитет дал разрешение Паутову заключить контракт с Минобороны и отправится на СВО, документы уже переданы в военкомат.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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