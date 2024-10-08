В Челябинской области выявлен сговор на торгах по капремонту

Челябинское УФАС выявило сговор на торгах по капремонту.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, с 2021 по 2023 годы 12 компаний принимали совместное участие в торгах, организованный СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». И согласовывали действия для поддержания начальной максимальной цены на торгах.

Всего выявлено 23 «договорных» закупки с начальной максимальной ценой контракта на общую сумму более 175 млн рублей.

Нарушителям грозят оборотные штрафы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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