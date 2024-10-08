Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о факту избиения челябинской школьницы

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней челябинки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СМИ появилась информация, что на протяжении длительного времени ученица одной из школ в городе Челябинске подвергалась избиению и оскорблениям со стороны одноклассников. При этом руководство образовательного учреждения на ситуацию не реагировало и скрывало происходящее.

В региональном следственном управлении возбуждалось уголовное дело, а в августе Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Однако виновные к уголовной ответственности не привлечены до сих пор, так как и.о. прокурора Курчатовского района Челябинска отменила данное постановление. В настоящее время решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела обжалуется следственными органами СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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