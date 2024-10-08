Бастрыкин поручил разобраться с южноуральским преподавателем, обижающим студенток

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении преподавателем южноуральского колледжа противоправных действий в отношении учащихся.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в Информационный центр СК России обратился житель Челябинской области в интересах учащихся многопрофильного колледжа. Он сообщил о регулярном совершении преподавателем противоправных действий в отношении студенток. В мае текущего года в помещении учебного заведения мужчина насильно пытался вывести из аудитории одну из девушек. Кроме того, педагог принуждает их выполнять личные просьбы. До настоящего времени к ответственности он не привлечен и продолжает работать в учебном заведении.

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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