Челябинск вошел в тройку лидеров по приросту транзакций и оборотов на маркетплейсах

Челябинск вошел в тройку лидеров по приросту транзакций и оборотов на маркетплейсах среди городов-миллионников. Результаты ежегодного исследования опубликованы T-Bank eCommerce.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого полугодия 2024 года первое место занял Омск, где транзакции по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 43%, а оборот – на 62%. На второй строчке разместился Красноярск с соответствующими показателями +39% и +56%.

Челябинск с результатами +38% по транзакциям и +56% обороту стал третьим в списке.

Самым популярным в Челябинской области остается Wildberries – на его долю приходится 56% всех транзакций маркетплейсов в регионе. На втором месте Ozon – 34%, на третьем AliExpress – 3%. Далее идут «Магнит Маркет» – 3%, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет» – по 2%.

По объему оборота так же лидируют WB (44%) и Ozon (43%), а на третье место вышел «Мегамаркет» – 5%. Далее идут AliExpress – 4%, «Яндекс Маркет» – 3% и «Магнит Маркет» – 1%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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