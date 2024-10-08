Власти Челябинска повторно объявили аукцион на строительство дамб-набережных, но за меньшие деньги

Управление капитального строительства Челябинска объявило повторный аукцион на выполнение первого и второго этапов строительства защитных дамб на левом берегу реки Миасс. Информация размещена на сайте госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дамбы нужны для защиты городской территории о разлива реки во время паводков. Сооружения должны быть возведены по берегам Миасса от Свердловского проспекта до улицы Косарева. Общая протяженность конструкций составит 842,5 метра. До 31 декабря 2025 года подрядчикам предстоит отсыпать тело дамбы, укрепить ее откосы, укрепить кюветы бетоном, установить бортовые камни и перила, после этого сделать ливневки, смонтировать освещение и видеокамеры, разметить пешеходные и велодорожки. Весь процесс разбили на 5 этапов.

Минувшим летом городские власти объявляли аукцион на выполнение первых двух этапов – возведение дамб от Свердловского проспекта до Университетской набережной с первоначальной ценой контракта 535,8 млн рублей. Тогда желающих не нашлось.

На этот раз начальная цена сократилась до 494,2 млн рублей. Итоги должны подвести 17 октября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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