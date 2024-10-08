Муниципальные тепловые сети Челябинска передают в частные руки

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце сентября МУП ЧКТС подписал договор о передаче муниципальных тепловых сетей в аренду на 10 лет АО «УСТЭК-Челябинск». Договор вступает в силу 1 ноября.

Сейчас МУП ЧКТС обслуживает 80% тепловых распределительных сетей Челябинска, а также обеспечивает поставку тепла и горячей воды в северную часть Металлургического района. В минувшем году выручка МУПа, по данным «Контур. Фокус», составила 4 млрд рублей, а чистая прибыль – 349 тыс рублей.

Зона ответственности «УСТЭК-Челябинск» – 410 км магистральных труб, подающих теплоноситель в распределительную сеть. 1 ноября 500 км это сети перейдет под контроль УСТЭК. За первый год аренды компания должна заплатить 42 млн рублей, пишет 74.ru.

Программу замены ветхих труб в 2025 году арендатор оценил в 2 млрд рублей.

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