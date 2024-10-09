В Челябинске в очередной раз сбили человека на темном переходе

В Челябинске в очередной раз сбили человека на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на улице Солнечной.

66-летний мужчина, управляя автомобилем Лада Калина, совершил наезд на 59-летнего челябинца. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями.

«Не нарушайте скоростной режим и держите дистанцию между транспортными средствами, не отвлекайтесь на гаджеты. Будьте внимательны вблизи пешеходных переходов и заблаговременно сбавляйте скорость», – напомнили в ГАИ.

Однако, судя по тому, что запечатлела камера наружного наблюдения, проблема не только в нарушении ПДД, но и в том, что в большинство пешеходных переходов в Челябинске плохо освещены. Вот и в этом случае водитель, судя по видео, ехал с разрешенной скоростью, дистанция с впереди идущим автомобилем была большая, а пешеход в темной одежде вышел с темной обочины на переход, едва подсвеченный тусклыми высокими фонарями, установленными вдоль дороги. Скорее всего, водитель просто не заметил его в условиях плохой освещенности.

О том, что пешеходные переходы должны быть хорошо освещены, говорилось не раз, однако в Челябинске это очевидное правило упорно игнорируют, предпочитая тратить деньги на никому не нужные и даже мешающие водителям святящие короба на столбах вдоль дорог, светящиеся деревья и бесконечные гирлянды на бульварах и пешеходных улицах. А в это время даже центральные магистрали – как проезжая часть, так и тротуары освещаются недостаточно.

Челябинск, Павел Зварзин

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