«Слиняли тихинько»: южноуральские чиновники сбежали от московских журналистов

Кунашакский район Челябинской области прославился на всю страну благодаря реакции местных чиновников на визит московских журналистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувший понедельник, 7 октября, на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Мужское Женское», героям которого стали жители Кунашака. Одна из них – Мунира Понявина живет в доме, построенном в 1982 году в центре села, рядом с администрацией района. Когда-то там размещались гостиница и общежитие – уже тогда крыша протекала и обитатели сами ее латали. Затем трехэтажное 48-кваротироне здание получило статус служебного жилья – его давали приглашенным в район специалистам. На сегодняшний день 28 квартир приватизировано, 20 принадлежат муниципалитету.

Однажды весенним утром под напором снега повело крышу и треснула одна из стен. Несколько лет назад в доме из-за замыкания проводки был пожар, с тех пор общедомовые коридоры в порядок так и не привели: на стенах копоть, до сих пор сохранился запах гари. В подъезде обваливается штукатурка, прогнил деревянный пол, в подвале стоит вода, из-за этого в квартирах сырость и вонь, у дома разрушается фундамент, в квартирах – следы постоянных протечек, плесень, черные стены с огромными трещинами, все коммуникации пришли в негодность, горячей воды нет. Кунашакцы заявляют, что ремонта в доме не было с 1987 года. В 1999 году его практически признали аварийным, но потом что-то пошло не так и вопрос завис.

В администрацию района, Госжилинспекцию и МЧС жильцы в очередной раз обратились в прошлом году. Госжилинспекция за счет жителей провела экспертизу и пришла к выводу, что помещения не пригодны для жилья и создают угрозу для здоровья и жизни людей. В муниципалитет направили документы о необходимости признания дома аварийным и подлежащим сносу.

Жильцов дома включили в программу переселения на 2025-27 годы, сейчас их должны переселить в маневренный фонд, но проблема в том, что этот дом и является маневренным фондом – некоторые его жильцы еще лет 30 назад были переселены сюда на время из другого ветхого жилья и до сих пор ждут новой квартиры. Нового жилья в селе не строится.

При этом муниципалитет, как собственник 42% помещений, умудряется сдавать часть площади в коммерческий найм – электрощитовую 4 года назад чиновники сдали Файме Садритдиновой, так как ее дом тоже признали аварийным. Сейчас женщина платит администрации 3,5 тысячи рублей в месяц за возможность спать с дочерью-инвалидом на матрасе на полу и пользоваться небольшим столиком – больше в щитовую ничего не входит. Прокуратура Кунашакского района еще летом отправила в администрацию предписание устранить нарушения, так как щитовые не могут быть жилыми помещениями. Реакции не последовало.

А когда съемочная группа Первого канала приехала в Кунашак поговорить с представителями местной власти, чиновники попросту сбежали.

Сначала журналисты обратились в администрацию района – после долгих переговоров с рядовыми сотрудниками выяснилось, что ни главы района, ни его заместителей на месте нет – якобы, они все находятся на совещании в Доме культуры. Но и в ДК никого из руководителей не оказалось: сотрудницы учреждения сообщили, что все чиновники «у себя в администрации».

«Дальше выясняется, что и глава, и замглавы через черный ход из здания администрации, минуя ворота, где мы стояли, просто слиняли тихинько», – заявил ведущий программы «Мужское Женское» Александр Гордон.

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Челябинск, Павел Зварзин

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