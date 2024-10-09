В Челябинске утвердили обвинение буйному папаше, доведшему педагога до реанимации

Прокуратура Металлургического района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, перепугавшего пятиклассников и доведшего педагога до реанимации.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в среду, 18 сентября. Сначала двое мужчин ворвались в кабинет директора. Затем один из них направился в один из классов, где шел урок. Представившись отцом одного из учеников, он начал угрожать учительнице: перемежая речь нецензурными выражениями, назвал женщину расисткой и пригрозил, что отрежет ей язык, а также что та вылетит из школы, если будет запрещать его детям разговаривать «на своем языке».

Женщину увезла из школы «скорая помощь». По словам семьи преподавателя, она попала в реанимацию. Агрессивного папашу задержали.

Сначала в отношении челябинца составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. 210 сентября его рассмотрели в суде. С учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния, наличия несовершеннолетних детей и неудовлетворительного состояния здоровья близкого родственника (мать челябинца нуждается в постоянном уходе) – мужчину приговорили к административному аресту на 14 суток.

Кроме того, глава СКР потребовал возбудить в отношении несдержанного папаши уголовное дело по признакам угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также хулиганства.

И вот прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью).

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый, находясь в учебном классе МБОУ СОШ №71, в присутствии пятиклассников открыто выражался нецензурной бранью и иными оскорбительными словами в адрес педагога, а также высказал угрозу причинения тяжкого вреда здоровью, – рассказали в ведомстве. – Указанные события взвали ухудшение здоровья потерпевшей и ее экстренную госпитализацию в медицинское учреждение.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Металлургического района для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет».

Челябинск, Павел Зварзин

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