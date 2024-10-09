В Челябинске установили новый норматив стоимости квадратного метра жилья

В Челябинске установили новый норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья. Соответствующее постановление подписал сегодня исполняющий обязанности главы города Александр Астахов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», норматив необходим для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске» (реализуется в рамках муниципальной программы «Основные направления реализации молодежной политики в городе Челябинске»).

В IV квартале текущего года норматив составит 96 тыс 218 руб 00 коп за один «квадрат» общей площади жилого помещения.

Отметим, что в начале года этот показатель равнялся 80 тыс 467 руб.

Также добавим, что сегодня средняя стоимость жилья на первичном рынке Челябинска составляет около 135 тыс руб за метр, на вторичном – 95 тыс.

Челябинск, Софья Артемьева

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