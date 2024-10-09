Южноуралец накопил более 2,5 млн рублей долга перед собственными детьми

Южноуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, отца троих детей судили в 2022 году за уклонение от уплаты алиментов и назначили административное наказание. Однако на папашу это никак не повлияло: с марта по август 2024 года он опять не выплачивал алименты на содержание детей. Общая задолженность перед детьми превысила 2,5 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 месяцев принудительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 15% от заработной платы. Выплатить алименты детям ему все равно придется.

Южноуральск, Павел Зварзин

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