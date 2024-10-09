Две трети южноуральских специалистов сталкиваются со сложностями в поисках работы

Две трети южноуральских специалистов сталкиваются со сложностями в поисках работы по своему профилю. Исследование проводил портал HH.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о тех или иных проблемах, возникающих в поиска работы, заявили 82% участвовавших в опросе представителей сферы развлечений и медиа, 77% топ-менеджеров и IT-специалистов, 74% маркетологов и юристов.

При этом каждый четвертый респондент заявил, что с его специальностью найти работу очень сложно, еще 38% – скорее сложно.

28% южноуральцев, по их словам, проблем с трудоустройством не испытывают. К наиболее благополучным в этом вопросе можно отнести представителей ресторанно-гостиничного сферы и строительной отрасли, где более трети опрошенных никогда не испытывали проблем с поиском работы.

Между тем, по данным сервиса «Консоль.Про», самыми дефицитными специалистами как в России, так и в Челябинской области, являются сантехники. Кроме того, высок спрос на комплексных рабочих (так называемых мастеров на час) и сварщиков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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