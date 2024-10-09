Прогноз не изменился: осадки на Южном Урале начнутся уже грядущей ночью

Осадки в Челябинской области начнутся уже грядущей ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в северной половине региона ночью возможен переохлажденный дождь, переходящий в снег, местами – метели. Днем, как и предполагалось, выпадут осадки – местами сильные – в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируются метели, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах снежные заносы, гололедица – местами сильная, установление временного снежного покрова.

В южной области осадки в виде дождя ожидаются только днем. При этом на всей территории региона будет ветрено: воздушные массы восточного и северо-восточного направления будут двигаться со скоростью 8 -13 м/с, а при порывах скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Температура воздуха ночью в северной половине понизится до -3°, в других частях области будет от 0 до +5. Днем на крайнем севере столбики термометров не поднимутся выше -1, на юге воздух может прогреться до +12.

В Челябинске ночью тоже возможен слабый дождь, но днем осадки усилятся и перейдут в мокрый снег. По данным сервиса «Яндекс Погода», обильный снегопад начнется в областном центре после полудня и затянется до вечера пятницы.

Челябинск, Софья Артемьева

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