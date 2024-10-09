В Челябинске за взятку в несколько миллионов рублей задержали высокопоставленного офицера МВД

В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника одного из подразделений регионального главка МВД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером на улице Братьев Кашириных возле остановки общественного транспорта «Партизанская» прозвучали выстрелы.

Как выяснилось, сотрудники ФСБ получили информацию, что офицер подразделения по противодействию экстремизму запросил у своего знакомого несколько миллионов рублей, якобы, для передачи судье с целью прекратить процесс по уголовному делу.

Офицера «вели» до получения взятки, но когда деньги оказались у фигуранта, он заметил двинувшихся к нему оперативников и попытался скрыться. Чтобы задержать мужчину, сотрудникам ФСБ пришлось стрелять. Офицера задержали, никто из свидетелей операции не пострадал.

Официальных комментариев пока не дали ни в областном ГУ МВД, ни в региональном управлении ФСБ.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube