Теперь официально: Следственный комитет продемонстрировал машину замначальника Центра «Э» с деньгами в багажнике

В Следственном управлении СК РФ по Челябинской области прокомментировали задержание высокопоставленного офицера регионального главка МВД.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером на улице Братьев Кашириных возле остановки общественного транспорта «Партизанская» прозвучали выстрелы.

Как выяснилось, сотрудники ФСБ получили информацию, что офицер подразделения по противодействию экстремизму запросил у своего знакомого несколько миллионов рублей, якобы, для передачи судье с целью прекратить процесс по уголовному делу.

Офицера «вели» до получения взятки, но когда деньги оказались у фигуранта, он заметил двинувшихся к нему оперативников, сел в машину и попытался скрыться. Чтобы задержать мужчину, сотрудникам ФСБ пришлось стрелять и перегородить дорогу служебным микроавтобусом. Офицера задержали, никто из свидетелей операции не пострадал.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), – уточнили в областном СУ СК. – По данным следствия, в период до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователями СК России проведены обыски, фигуранту предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы».

К этому комментарию в СУ СК приложили видео, снятое сразу после задержания – пачки денег в багажнике автомобиля, на котором пытался скрыться полицейский, а также фрагмент обыска в его доме.

Добавим: должность заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области до сегодняшнего дня занимал Александр Калитюк.

Челябинск, Павел Зварзин

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