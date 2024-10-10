«Трактор» стад лидером Восточной конференции чемпионата КХЛ

Челябинский «Трактор» возглавил таблицу Восточной конференции чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне «медведи» на домашней площадке встретились с владивостокским «Адмиралом». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу челябинцев: оба гола во первом и третьем периодах забил форвард Александр Кадейкин.
Таким образом, «Трактор» по итогам 13 игр набрал 20 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. На втором месте «Автомобилист», заработавший в 14 играх 18 очков.
Челябинск, Павел Зварзин
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