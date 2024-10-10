В Челябинске трамвай задавил пешехода: трагедия произошла накануне вечером в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской ГАИ, в 19:40 49-летний мужчина возле дома №10 по улице Новороссийской 49-летний мужчина переходил трамвайные пути в неустановленном месте, игнорируя приближающийся вагон.

Водитель трамвая не успела вовремя остановиться, пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте до прибытия медиков.

Челябинск, Павел Зварзин

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