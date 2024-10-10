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Четверг, 10 октября 2024, 13:53 мск

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В Челябинский Образовательный центр №1 пришли прокуроры

Челябинский Образовательный центр №1 попал в поле зрения прокуратуры. Поводом для проверки стали жалобы школьников и их родителей на засилье тараканов в столовой. Подтверждающее жалобы видео было выложено в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд детей питаться в такой столовой отказались и начали брать еду из дома. Но, по словам родителей, им запрещают питаться в школе принесенной пищей.

«Прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации, – сообщили в ведомстве. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Челябинск, Павел Зварзин

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