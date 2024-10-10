На ЧМЗ в очередной раз изменили схему движения общественного транспорта

В Металлургическом районе Челябинска в очередной раз меняется схема движения общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с продолжающейся реконструкцией участка теплотрассы с 19 часов 10 октября до 20 часов 18 октября закрывается движение в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

В указанный период автобусы № 31 и №132, а также троллейбус №14 будут ходить по улицам Румянцева и 60-летия Октября.

Автобус № 41 – по улицам Румянцева, Богдана Хмельницкого, Жукова, Шоссе Металлургов.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube