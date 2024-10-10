В Челябинске начинают поднимать цены на проезд в маршрутках

Вслед за общественным транспортом поднимать цены на проезд начали в маршрутных такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», транспортные компании, работающие по нерегулируемому тарифу, не обязаны ни с кем согласовывать стоимость проезда. Они лишь должны уведомить региональный миндортранс об изменениях за 30 дней до повышения (или снижения) цен.

На сегодняшний день, по информации ведомства, на сегодняшний день подано лишь 4 уведомления – от организаций, обслуживающих маршруты №17, №24, №36 и №66.

Между тем, в ряде маршруток, в этот список не попавших, предупреждают пассажиров об индексации тарифа. Так, в автобусах, работающих на маршруте №85, появились объявления, что с 28 октября проезд подорожает на 21% – с 33 до 40 рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube