В суд передано дело об убийстве ребенка упавшим деревом

Прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело о гибели 9-летней девочки и травмировании ее малолетней сестры в результате падения дерева.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 5 июля текущего года на территории базы отдыха «Золотые пески», расположенной на озере Тургояк, во время шквалистого ветра на туристическую палатку с людьми упало дерево. В результате погибла 9-летняя девочка, а ее годовалая сестра получила серьезные травмы.

Обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) предъявили начальнику отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Челябинской области».

«Арендатором указанного земельного участка был заключен договор с филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Челябинской области» о выполнении работ по проведению лесопатологического обследования по выявлению аварийных деревьев, – рассказали в прокуратуре. – Непосредственное выполнение работ было поручено обвиняемому, который в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей своевременно не выявил аварийное состояние дерева при наличии структурных изъянов (стволовая гниль), приведших к неспособности дерева противостоять сильным ветровым нагрузкам, и составил акт об отсутствии аварийных деревьев на участке».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Миасс, Софья Артемьева

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