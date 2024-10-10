Заместителю начальника Центра «Э» избрали меру пресечения

Подполковника полиции Александра Калитюка отправили в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области задержали вечером 8 октября после получения 3,5 млн рублей, которые он должен был передать в качестве взятки какому-то «должностному лицу». Поскольку офицер пытался скрыться, сотрудникам ФСБ пришлось открыть огонь из табельного оружия.

Офицера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Следователь регионального СКР просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Центральный районный суд Челябинска ходатайство удовлетворил и отправил Калитюка в СИЗО до 8 декабря 2024 года. Журналистов на заседание не пустили.

Челябинск, Павел Зварзин

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