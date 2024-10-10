ММК внедрит цифровой знак качества для металлопродукции

Группа ММК на базе ИТ-технологий создает корпоративную платформу для контроля исполнения технологии и управления качеством продукции. Проект в том числе предусматривает внедрение цифрового знака качества. Об этом сообщил руководитель по системам качества и бизнес процессов научно-технического центра ПАО «ММК» Николай Гладких на профильной сессии конференции по промышленным технологиям «Код индустрии» в Челябинске.

Проект «Цифровой анализ качества» (ЦАК), предполагающий создание информационной платформы с автоматическим расчетом ключевых метрик эффективности, стартовал на ММК в мае текущего года. «ЦАК призван повысить качество продукции и снизить затраты на производство. Это новый этап цифровой трансформации компании, в приоритетном порядке предполагающей глубокое внедрение IT-инструментов в производственные процессы», – сказал спикер.

Внедрение платформенного решения ЦАК стало возможным благодаря тому, что за последние 15 лет (с момента внедрения на ММК первой в отрасли ERP-системы и MES-систем производственных подразделений) в базах данных ММК накопился огромный объем технологических и лабораторных данных о работе производственных линий и агрегатов. В свою очередь, такие ИТ-инструменты как цифровой анализ и предиктивная аналитика позволяют на основе имеющегося массива информации совершенствовать производственные процессы.

По словам Николая Гладких, ЦАК гарантирует технологический контроль и реагирование на нарушения параметров чек-листов в ключевых точках процессов производства, аттестации и отгрузки отдельно по каждой единице продукции. Одновременно платформа предполагает динамический принцип управления технологическими рисками (автоматизированные реакции по алгоритмизированным правилам) и превентивный формат управления качеством, в том числе с помощью прогнозных моделей.

Метриками оценки эффективности проекта станут не только улучшение комплексного показателя качества и снижение числа признанных претензий. В перспективе в рамках ЦАК будут учитываться полезное время работы оборудования, снижение объемов вспомогательных лабораторных исследований и металлопродукции на дополнительный контроль, а также показатель FTT (анг. first time tрrough, позволяет выявить долю продукции, производимой в точности по технологии и без доработок). «При отсутствии нарушений технологии, доработок и переназначений металлопродукции будет присваиваться цифровой знак качества», – отметил Николай Гладких.

Пилотным для проекта, реализация которого рассчитана до 2028 года, выступил листопрокатный цех № 11. В дальнейшем ЦАК охватит все цеха холодной прокатки, затем горячекатаное производство ММК, а затем и подразделения сталеплавильного передела.

Заказчиком проекта является научно-технический центр ММК, а реализацию курирует генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Разработчиками АИС ЦАК выступили Исследовательско-технологический центр «Аусферр» совместно с ООО «ММК-Информсервис».

Магнитогорск, Софья Артемьева

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