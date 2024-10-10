Снег добрался до Челябинска и задержится минимум на сутки

Снег добрался до Челябинска: после заката температура воздуха, как и предсказывали синоптики, ушла в отрицательную зону и шедший с утра дождь превратился в снег. Все оживленные магистрали тут же встали в пробках. Однако, говорят метеорологи, это только начало.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, Южный Урал оказался между двумя контрастными барическими вихрями. В связи с этим в пятницу, 11 октября, на всей территории области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами сильные, в отдельных районах метели, снежные заносы, гололедные явления: отложение мокрого снега, гололед, сильная гололедица. Скорость северо-восточного ветра при порывах будет достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем не поднимется выше +1.

В Челябинске в течение ближайших суток тоже будет идти снег, местами сильный, ожидается метель, на дорогах гололедица от снежного наката. Ночью похолодает до -5, днем будет максимум -1.

Челябинск, Софья Артемьева

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