В Игнатьевской пещере изучат «наскальную живопись образца XX – XXI веков»

В одном из природных памятников Южного Урала – Игнатьевской пещере каталогизируют рисунки и надписи, сделанные за последние 120 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о крупной известняковой пещере на берегу реки Сим в южной части Уральских гор, расположенной близ села Серпиевка.

Впервые сведения о пещере встречаются в книге «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии сочиненное коллежским советником и Имперской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым», написанной в 1755 году. Название Игнатьевская пещера получила по имени старца Игната, который по легендам жил в пещере в XIX веке.

Является памятником природы и культуры мирового значения. Известна своей «картинной галереей», возраст которой 14 тысяч лет.

В 1983 году вошла в состав Ильменского заповедника в качестве филиала. В 2010 году на президентском уровне поднимался вопрос о придании Игнатьевской пещере статуса государственного заповедника, но решение пока не принято.

До июня 2016 года была самой посещаемой пещерой на Урале. Однако в целях сохранения древних рисунков в пещеру ограничив доступ «диким» туристам и значительно сократили численность экскурсионных групп и количество маршрутов.

Чуть позже специалисты обнаружили в Игнатьевской пещере скопление грибковой плесени, «поедающей» наскальную живопись. Поэтому с 1 февраля 2018 года в пещеру могут попасть лишь ученые, студенты-историки и археологи, а также специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

Теперь решено зафиксировать «наскальную живопись образца XX – XXI веков» – проектная документация для выполнения таких работ получила положительное заключение госэкспертизы.

По предварительным оценкам, в пещере с начала ХХ века появилось более 1,1 тысячи рисунков и надписей.

Как сообщили в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, сначала своды очистят от копоти. После этого ученые зарегистрируют и опишут каждое граффити, проанализируют почерк создателя и определят дату создания, составят каталог посетителей.

Полученную информацию используют для изучения развития языка, а также для разработки графика и лимитов посещения уникального природного памятника.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube