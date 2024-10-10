«Металлург» драматично проиграл «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл нижегородскому «Торпедо». Этот драматичный матч только что завершился на «Арене-Металлург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нижегородцы выиграли стартовое вбрасывание и пошли в атаку. «Лисы» попробовали перехватить инициативу, Александр Петунин пытался отправить шайбу в ворота Ивана Бочарова, но тот грамотно разрешил ситуацию. Шайба снова ушла на поле на сторону уральцев и на второй минуте Михаил Абрамов с подачи Дмитрия Кагарлицкого забросил в ближний угол ворот – 0:1.

На 11 минуте – после двух отбитых вратарем «Торпедо» атак – нижегородцы снова расстроили магнитогорцев: Евгений Свечников отдал пас на левый фланг, Артем Мисников подхватил шайбу и с близкого расстояния пробил вратаря «Металлурга» Александра Смолина, забив свою первую шайбу в КХЛ, – 0:2.

Магнитогорцы заменили Смолина на Илью Набокова. А еще через 2 минуты Павел Акользин пошел по левому флангу, сделал пас на Валерия Орехова, тот ударил по воротам нижегородцев. Бочаров отбился, но Акользин подобрал отскок и отправил шайбу в сетку – 1:2.

Радость хозяев была недолгой: еще через 2 минуты Владислав Фирстов отобрал шайбу у Владислава Еременко, ее подхватил Максим Летунов, перевел в центр на Никиту Артамонова, а тот бросил точно в угол ворот – 1:3.

Во втором периоде «лисы» потратили много времени на позиционные атаки, но упустили несколько голевых моментов. Нижегородцы ловили соперника на ошибках в обороне и использовали очередной шанс. На 34 минуте Маркус Филипс, получив пас, набросил на пятак, Фирстов подставил клюшку, шайба ушла в сетку – 1:4.

Магнитогорцы ответили незамедлительно: счет сократил Игорь Гераськин, добив шайбу, которую Бочаров не удержал после удара Бориса Осиповича – 2:4.

За минуту до конца периода нежегородцы вновь увеличили разрыв, подловив соперника на контратаке: Летунов увернулся от Гераськина, вышел один на один с Набоковым и переиграл вратаря – 2:5.

Третий период начался с атаки «Металлурга» – безуспешной: Акользин обыграл Филлипса, но не смог справится с вратарем «Торпедо».

Зато вторая атака хозяев оказалась успешной: Орехов выиграл борьбу у борта и сделал пас вперед по флангу, Дмитрий Моисеев неожиданно ворвался в зону и резко бросил из-под Богдана Конюшкова в ближний угол – Бочаров такого не ожидал и среагировать не успел – 3:5.

Еще через минуты, в результате быстрой атаки, уральцы сократили счет до минимума: Еременко, получив пас на синей линии, продвинулся вперед, бросил в центр – шайба отскочила к нему же и Владислав послал ее в нижний угол ворот – 4:5.

Нижегородцы занервничали – за 7 минут 4 удаления: сначала Фирстов придержал клюшкой Маклюкова и получил малый штраф; потом Китон Томпсон нарушил правила в борьбе с Хабаровым; следом Никита Шавин ушел на 4 минуты за колющий удар, еще через несколько минут Сергея Гончарука удалили за выброс шайбы за пределы площадки. Уральцы пытались использовать численное преимущество, но не смогли.

На 59-ой минуте «Металлург» заменил вратаря на шестого игрока и тут же бросился в атаку, но Бочаров устоял. Орехов с нарушением правил остановил Гончарука, пытавшегося прорваться по флангу и получил удаление. Но его жертва команду не спасла: матч завершился со счетом 4:5 в пользу «Торпедо».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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