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Пятница, 11 октября 2024, 10:15 мск

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В Челябинске столкнулись два грузовых поезда

Фотографии: официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Челябинске столкнулись два грузовых поезда – инцидент произошел накануне вечером на станции Челябинск – Южный.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, состав №2818 не поделил пути с грузовым поездом №2669. В результате бокового столкновения у поезда №2818 сошли с рельсов три порожние платформы, у поезда №2669 – 1 груженая платформа.

«Инцидент на движение поездов не повлиял, – уточнили в ведомстве. – Уральской транспортной прокуратурой в Челябинском транспортном районе организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

«Ушибы получил один из работников локомотивной бригады, он госпитализирован», – добавили в ЮУЖД.

Челябинск, Павел Зварзин

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