На Южном Урале установился временный снежный покров

В Челябинской области установился временный снежный покров.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, за прошедшие сутки, в большинстве районов шел дождь, переходящий в снег, местами сильный. В разных муниципалитетах выпало от 0,2 до 13 мм осадков. Зафиксировано установление временного снежного покрова от 1 до 6 см. В отдельных районах отмечались метели, усиление ветра до 15 м/с, гололед до 6 мм, на дорогах гололедица.

Сегодня холодный фронт продолжит влиять на Южный Урал, медленно смещаясь на юг области. На всей территории региона будет идти снег, местами сильный. Возможны метели, гололедные явления, снежные заносы. Ночью температура воздуха опустится до -9.

В ЦГМС отмечают, что снег в октябре для Челябинской области – явление обычное: по статистике в в этом месяце на долю жидких осадков (дождя) приходится лишь 37%, смешанных (дождь со снегом) – 42%, твердых (снега) – 21%. При этом октябрьский снег сходит быстро, однако в 1976 году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября, а в 2008 году это состоялось лишь 13 декабря.

Очень сложная и опасная ситуация наблюдалась 20 лет назад 2004 года – 12-14 октября в Челябинске, Бакале и горно-заводской зоне в течение 72 часов выпало от 10 до 54 мм осадков, установился временный снежный покров высотой до 37 см. Во время метели видимость на дорогах сократилась до 400 м, образовались заторы и многокилометровые пробки.

Перевал Уреньга был закрыт для движения автотранспорта. В поселках Баландино и Трубный возникли перебои с электричеством. К тому же в Челябинске и Златоусте сильная метель наблюдалась в течение 2 суток.

Челябинск, Софья Артемьева

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