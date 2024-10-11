В Троицке теплоснабжающая организация заплатила ребенку, упавшему в аварийную яму

В Троицке по иску прокурора теплоснабжающая организация выплатила компенсацию морального вреда ребенку, упавшему в аварийную яму.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, проверка была проведена по обращению матери ребенка. В феврале 2024 года она шла по дорожке в детский сад с малолетним сыном, который провалился ногами в яму, припорошенную снегом, образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы. От горячей воды ребенок получил термический ожог обеих стоп 1 степени.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с теплоснабжающей организации компенсации морального вреда вследствие полученной ребенком травмы.

В ходе судебного разбирательства ответчик добровольно выплатил истцу 50 тысяч рублей.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube