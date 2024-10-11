В Челябинске задержали одного из руководителей областной станции переливания крови – его подозревают в коррупции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, речь идет о покровительстве подрядчику, поставляющему медицинское оборудование: топ-менеджер за вознаграждение помогал получать контракты и подписывал документы о вводе в эксплуатацию устаревшего оборудования.
Возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»