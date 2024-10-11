В Челябинске задержали одного из руководителей областной станции переливания крови

В Челябинске задержали одного из руководителей областной станции переливания крови – его подозревают в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным, речь идет о покровительстве подрядчику, поставляющему медицинское оборудование: топ-менеджер за вознаграждение помогал получать контракты и подписывал документы о вводе в эксплуатацию устаревшего оборудования.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

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