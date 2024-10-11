Пока губернатор в театре, челябинцы ходят греться на работу

Первый снегопад и заморозки часть челябинцев встретила без отопления и даже без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 9 октября мэрия отчиталась:

«В 99% домов и социальных учреждений Челябинска подан теплоноситель. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия Главы города Александр Астахов.

Однако, в некоторых случаях при подаче тепла выявляются повреждения как на теплосетях, так и на внутридомовых коммуникациях. Такие ситуации находятся на особом контроле». Но кто именно и каким образом контролирует ситуацию, не понятно, так как жители областного центра заваливают соцсети жалобами на отсутствие тепла, бездействие коммунальщиков и равнодушие чиновников.

Так за последние 2 часа только в паблике «Текслер, помоги!» пояивлось несколько десятков подобных сообщений (отметим: минувшей ночью температура воздуха в Челябинске опускалась до – 5 градусов, сегодня днем тоже фиксируются отрицательные значения).

«Улица Воровского – 26а: четвертый день нет горячей воды. Ежедневное обращение в ЖЭК ни к чему не приводит».

«Комарова -112: нет отопления, горячей воды нет с 3 июня».

«Улица Челябинская – 9: нет отопления, подвал затоплен, периодически парит подвал и отключают еще горячую воду, дома изо рта уже идет пар, УК бездействует, говорят одно и тоже – «ведутся работы». С лета подвал затоплен и никому нет дела».

«Сельмаш: улицы 4-ая Бирская, 5-ая Бирская, Магнитогорская, Низинная. Уже не знаем, куда обращаться, везде одни отписки, в итоге ничего никто не делает. На улице уже холодно, у нас до сих пор не включили отопление. В домах очень холодно. Дома стоят на земле, в подполах сыро, вода замерзает. Так же может замерзнуть вода в трубах, тогда и без воды останемся. У кого газовое отопление, сломаются котлы. Звонили и в администрацию, и в управляющую компанию. Никто нам ничего не говорит. Администрация отправляет нас в упр. компанию, те обратно в администрацию».

«Уважаемый Алексей Леонидович! Помогите, нет горячей воды и отопления: г. Челябинск, улица 250 лет Челябинску, дом 14 – замерзаем».

«Улица Омская 36: нет отопления, в квартире холодно. УК принимает заявки, но никак не реагирует. Помогите решить проблему».

«Свердловский проспект – 86. Нет отопления по некоторым стоякам. В моей однокомнатной квартире батареи ледяные. УК " СТРОЙЖИЛСЕРВИС» не реагирует. Телефон диспетчера не отвечает».

«Улица Цвиллинга, дом 34: нет отопления во всем доме, ЖЭУ-1 Центрального района бездействует, когда будет отопление – неизвестно»

«Улица Пети Калмыкова – 15: нет отопления до сих пор, а 3 дня назад отключили и воду горячую. УК игнорирует наши обращения, администрация района тоже не решает вопрос. В начале октября прорвало трубу между домами. И УК, и администрация в курсе этой ситуации, но за неделю к этой трубе даже близко никто не приблизился».

«Дзержинского – 91: до сих пор у них в квартире нет отопления. Управляющая компания отвечает, что слесарь был, работал там, у всех есть отопление, но в квартире холодно. Сегодня начальник управляющей компании сказал, что с понедельника будет теплее (разговаривал на повышенных тонах) – шикарный аргумент. Отопительный сезон начался с 01.10.24, и плата будет начисляться именно с этого числа, а люди мерзнут».

«Уважаемый Алексей Леонидович, просим Вас обратить внимание, что заявление о готовности города к отопительному сезону не является действительным. Мы, жители многоквартирного дома №24 по улице Южный бульвар, уже четыре месяца сидим без горячей воды, а сейчас и без тепла. Нами были направлены коллективные заявления с подписями в прокуратуру, администрацию. Новый полпред А. Жога заверил нас, что дал распоряжение разобраться с нашей проблемой. В УСТЭК, МУП ЧКТС, управляющую компанию Ремжилзаказчик и обслуживающий наш дом организацию «КБС сервис плюс» вообще нет смысла звонить. Два раза у нас было местное телевидение. Мы писали письмо в приемную президента, но нас направили на местный уровень. Вся надежда на Вас. Помогите. Замерзнем».

«По Чичерина – 25 по факту нет ни ГВС, ни отопления еще с 4 октября, а на сайте оказывается у нас все есть уже 2-ой день. Это уже издевательство над людьми. И перед этим отключали ГВС не на 2 недели, а на 2 месяца, готовились к зиме. Вопрос: как готовились? И готовились ли вообще. Жители пишут в разные организации, говорят: ответ через 30 дней».

Аналогичная ситуация в Златоусте: чиновники утверждают, что отопление есть, а горожане это отрицают.

Поступают жалобы и из других городов:

«Поселок Новогорный, Озерск. Проблемы с отоплением. Одна организация ссылается на другую, при этом страдают люди и ничего не меняется. Обратите внимание. А ведь впереди зима. Как мы должны жить. Дети болеют. В квартирах холодно».

«Здравствуйте Алексей Леонидович. Обращаются к вам жители Магнитогорска. Улица Шота Руставели, дома 11 и 9. До сих пор сидим без отопления. На наши заявки УК «Пионер» не реагирует. Звоним по несколько раз в день. В прошлом году воевали с ними до декабря, пока не обратились к вам, тогда сразу все сделали. Говорим, что будем опять вам жаловаться, отвечают: нам пофиг, жалуйтесь хоть куда. Помогите, иначе так и будем мерзнуть».

Практически все эти обращения остаются без ответа. Между тем, новости на официальном сайте губернатора Алексея Текслера выглядят так:

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube