В одной из школ Копейска погиб ребенок

В одной из школ Копейска во время занятий погиб ребенок.

«Один из очевидцев рассказал свою версию событий, – пишет пбалик «Подслушано Копейск». – Девочка из 9 класса упала в обморок после занятия химии. Во время урока её тошнило, а потом ей стало плохо, и она ударилась об что-то, следом приехала скорая. Девочку забрали в больницу, а учителя столпились на первом этаже, говоря на данную тему. Все ходы, что шли к месту происшествия, были закрыты. На некоторые уроки, что были на втором этаже, нельзя было попасть!

Все спрашивали у учителей: «Что произошло?", а они лишь говорили, что не их дело и пусть идут туда, куда шли. Бо‌льшая часть учителей была взволнована тем, что произошло, и они приняли решение, чтобы отпустить всю школу домой. Старший корпус и младший пошли домой. А учителя, что проводили учеников до выхода, были сами не свои. Видно было, что они переживали».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спасти 15-летнюю девочку не удалось. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет.

Копейск, Софья Артемьева

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