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Пятница, 11 октября 2024, 14:57 мск

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На место мэра Челябинска претендуют семь человек

На место мэра Челябинска претендуют уже семь человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще три человека заявили о желании возглавить городскую администрацию и принесли документы в конкурсную комиссию: главный специалист компании «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «Сад» Андрей Неверов и руководитель по транспортной логистике компании «Уралтранском» Илья Царенков.

Таким образом, сейчас на вакантное кресло градоначальника претендуют 1 женщина и 6 мужчин. Самому молодому из них 32 года, самому взрослому – 56.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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