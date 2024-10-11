На место мэра Челябинска претендуют семь человек

На место мэра Челябинска претендуют уже семь человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще три человека заявили о желании возглавить городскую администрацию и принесли документы в конкурсную комиссию: главный специалист компании «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «Сад» Андрей Неверов и руководитель по транспортной логистике компании «Уралтранском» Илья Царенков.
Таким образом, сейчас на вакантное кресло градоначальника претендуют 1 женщина и 6 мужчин. Самому молодому из них 32 года, самому взрослому – 56.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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