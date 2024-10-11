«Нервный» октябрь: на Южном Урале продлено штормовое предупреждение

Первая декада октября оказалась контрастной по температуре воздуха: отклонения от нормы достигали 9 градусов и в ту, в другую стороны.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 1, 6 и 9 октября было тепло, среднесуточные температуры воздуха равнялись +8,+12 , что на 3-5 градусов выше нормы.

Аномально-теплым оказался день 8 октября, когда среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 7-9 градусов: днем температура воздуха достигла +24, а на поверхности почвы – +39.

Зато в последний день декады среднесуточная температуры опустились до 0 – 6, что на 1 – 5 градусов ниже нормы. В целом средняя за декаду температура воздуха равнялась превысила норму на 1 – 2 градуса.

В северной половине области и центральных районах выпалдо от 1 до 6 мм осадков, что составляет 10% – 50% декадной нормы. В южной половине области осадков не было.

Вторая декада началась бурно: в регион пришел холодный фронт, который принес снег, сильный ветер и метели. 12 октября в отдельных районах продолжатся метели, гололед, ночью в юго-восточных районах возможен сильный снег.

Челябинск, Софья Артемьева

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