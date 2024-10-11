Южноуральские аграрии не успели убрать урожай до первого снега и заморозков, несмотря на то, что условия для проведения полевых работ по уборке урожая сельскохозяйственных культур были благоприятными.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, по состоянию на 10 октября обмолочено зерновых и зернобобовых 1 млн 118,5 тыс га (81% от общей уборочной площади); средняя урожайность составляет 15,8 центнера с гектара. Убрано 5 тыс 620 га картофеля (85% от общей уборочной площади); урожайность – 167,3 ц/га.

Овощи собрали с 755 га (62% от общей уборочной площади), урожайность –188 ц/га.

Челябинск, Софья Артемьева

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