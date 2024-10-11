Погода «урожайная»: челябинские таксисты похвастались заработками

В Челябинске вечером в пятницу ожидаемо взлетели цены на услуги такси: ценник не уступает утреннему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с гололедом и снегопадом многие горожане благоразумно решили не выезжать на собственном автомобиле, а отправиться на работу на общественном транспорте или такси. Однако практика показывает, что автобусы – троллейбусы – трамваи, как и маршрутки, для таких условий не очень надежное средство передвижения: челябинцы утром жаловались, что не могут дождаться общественный транспорт, а когда он, наконец, появляется, втиснуться в него нереально.

Этим, как обычно, и воспользовались таксисты. Например, цена за проезд между двумя ближайшими остановками по тарифу «эконом» достигала 450 рублей.

На возмущение пассажиров водители отвечали: «Идите пешком», а между собой сетовали на неблагодарных клиентов: «Пусть скажут спасибо, что к ним вообще приехали) и подсчитывали выручку.

«Ну, за 4 часа 7к (тысяч – прим. РИА «Новый День») уже катанул», – написал один из них в сообществе таксистов в соцсетях.

Ему ответили:

«А я за 3 часа – 6 тысяч».

«Я тоже с утра 7 тыс за 4 часа».

«Ну, я тока 5 тысяч за 4 часа, но я мой район катал, и без попутанов (попутчиков – прим. РИА «Новый День»).

А один водитель заявил, что к 17 часам «поднял» на тарифе «эконом» 17 тысяч, правда, никаких подтверждений не предоставил.

Но хорошо заработать удалось не всем. Кто-то не захотел ездить «в самые пробки»: «С 5 утра 3к за 3 часа сделал – и домой». А некоторые таксисты умудрились выйти в рейс на летней резине: «Выехал в 7 утра на «лете», думал – раскатается, но нет! 4 часа за 2400р, и холодать начало, машину юзом понесло. Запарковался».

Днем проезд в такси немного подешевел. Но к вечеру цены снова поползли вверх и сейчас соответствуют утренним.

Цена на 18:58 по местному времени

«Всегда должны быть такие цены, а то такси дешевле маршрутки», – заявляют водители.

Челябинск, Павел Зварзин

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