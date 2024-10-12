российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 12 октября 2024, 14:40 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

На северо-западе Челябинска произошла крупная коммунальная авария

В Калининском районе Челябинска произошла авария на водоводе.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на северо-западе прорвало водовод диаметром 500 мм. В итоге затопило перекресток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева.

«Аварийная бригада МУП «ПОВВ» работает на месте, произведено отключение водовода, ведется откачка из камеры. Близлежащие дома переключают на временную схему водоснабжения, – сообщили в горадминистрации. – Дорожными подрядчиками и МБУ «ЭВИС» ликвидируются последствия выхода воды: производится очистка проезжей части и тротуаров».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,