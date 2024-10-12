На северо-западе Челябинска произошла крупная коммунальная авария

В Калининском районе Челябинска произошла авария на водоводе.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на северо-западе прорвало водовод диаметром 500 мм. В итоге затопило перекресток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева.

«Аварийная бригада МУП «ПОВВ» работает на месте, произведено отключение водовода, ведется откачка из камеры. Близлежащие дома переключают на временную схему водоснабжения, – сообщили в горадминистрации. – Дорожными подрядчиками и МБУ «ЭВИС» ликвидируются последствия выхода воды: производится очистка проезжей части и тротуаров».

Челябинск, Павел Зварзин

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