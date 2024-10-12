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Суббота, 12 октября 2024, 14:41 мск

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В Челябинской области вводится зимний график движения пригородных поездов

В Челябинской области с 13 октября вводится зимний график движения пригородных поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, в связи с этим отменяются поезда № 6007/ 6008 «Челябинск – Миасс» и № 6901/6904 «Челябинск – Верхний Уфалей», курсировавшие в летний период.

Кроем того, с 1 ноября будут отменены дополнительные остановки, организованные специально для садоводов и дачников.

Челябинск, Павел Зварзин

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