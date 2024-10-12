«Трактор» вырвал победу у «Торпедо»

«Трактор» на своей площадке вырвал победу у нижегородского «Торпедо». Матч при забитых до отказа трибунах состоялся сегодня в «Арене Трактор имени Валерия Белоусова».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра началась живенько: нападающий нижегородцев Никита Артамонов на первой же минуте был удален за подножку. Через пару секунд за ним отправился нападающий «Трактора» Никита Тертышный – играл высоко поднятой клюшкой. А еще через минуту Максим Шабанов прорвался по правому флангу исполнил, вышел на ворота и, пытаясь обыграть защитника, с неудобной руки отправил шайбу под перекладину – 1:0 в пользу хозяев.

После этого накал спал, и игра продолжилась без острых моментов. Соперники периодически пытались атаковать ворота друг друга, но без особого азарта и успеха.

Лишь к концу первого периода команды оживились и провели несколько опасных атак. Одна даже удалась: за несколько секунд до сирены Тертышный от правого борта отдал шайбу в центр на Шабанова, а тот с близкой дистанции отправил ее в ворота Ивана Кульбакова. Но «Торпедо» повезло – гол отменили по запросу Игоря Ларионова: он заявил, что Шабанов бил по воротам из положения «вне игры». Судьи проанализировали момент и позицию главного тренера нижегородцев поддержали.

Через 3 минуты после начала второго периода гости сравняли счет: защитник «Трактора» Артем Блажиевский, пытаясь внести шайбу из своей зоны, ошибся и отдал ее нижегородскому нападающему Василию Атанасову. Тот свой шанс не упустил и буквально вонзил шайбу в сетку ворот челябинцев – 1:1.

«Трактор» бросился в ответную атаку: Владимир Ткачев пытался забить в одно касание, но Кульбаков отбил. Шайбу подхватил Сергей Телегин, сбежал от защитника и с нулевого угла прострелил на пятачок. Шайба попала в ногу вратаря «Торпедо» и рикошетом отлетела в ворота – 2:1.

Следующий гол был забит только в третьем периоде: все тот же Атанасов выкатился на пятачок, бросил в дальний угол, Сергей Мыльников отбил щитком, но форвард «Торпедо» тут же отправил шайбу в створ – 2:2.

Хозяева площадки ответили через 4 минуты: Шабанов с правого фланга прострелил на пятачок, набежавший Александр Кадейкин в касание забросил в ворота – 3:2.

И тут же Ткачев подхватил шайбу, отправленную Чарльзом Робинсоном от лицевого борта и одним касанием выстрелил в дальний угол – 4:2.

«Торпедо» пришлось усилить напор: сначала Михаил Абрамов пытался добить дальний бросок, но Мыльников был на чеку, атаку подхватил и ударил издали Маркус Филлипс, челябинский вратарь устоял. После этого игроки «Торпедо» выиграли вбрасывание, шайба отскочила точно на Бобби Линча, который, прорвавшись, отправил шайбу под перекладину – 4:3.

«Трактор» попытался увеличить разрыв, но не удалось.

За 2 минуты до конца периода нижегородцы заменили вратаря на шестого игрока. «Торпедо» пошло в наступление. Один удар по воротам заблокировал защитник челябинцев Виталий Кравцов, еще две шайбы «взял» голкипер. После этого нападающий «медведей» Григорий Дронов бросил по пустым воротам из средней зоны, но не попал в створ.

«Торпедо» ответило затяжной позиционной атакой, которая завершилась броском Евгения Свечникова от синей линии: шайбе путь никто не преградил, и она закатилась в сетку – 4:4 и овертайм.

Овертайм длился 2 минуты: «Трактор» провел три атаки. Две первых Кульбаков отбил. После этого Андрей Светлаков, получив шайбу от Телегина, послал ее со средней дистанции в ворота. Кульбаков был готов и свел щитки, но шайба влетела в «домик» и проскользнула в сетку – 5:4 вы пользу «Трактора». И конец игры.

Челябинск, Павел Зварзин

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