Уральские «лисы» расправились с сибирскими «ястребами»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке обыграл омский «Авангард» со счетом 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уральцы, 10 октября прервавшие победную серию, драматично проиграв нижегородскому «Торпедо», сегодня были в ударе и за две первые минуты игры забили два гола – первый оформил Алексей Маклюков, второй – Никита Михайлис.

На 8-ой минуте Иван Игумнов сократил разрыв – 2:1.

Следующий гол случился только на 33-ей минуте. За минуту до этого нападающий омичей Рид Буше получил две минуты штрафа за толчок клюшкой. «Металлург» меньшинство соперника успешно реализовал: Александр Петунин из-за ворот сделал передачу в правый круг вбрасывания, Даниил Вовченко ее подхватил и с ходу бросил в дальнюю девятку – 3:1.

На 44-ой минуте «ястребы» снова сократили разрыв, мощно атаковав «лис» от синей линии: гол исполнил Дамир Шарипзянов.

«Авангард» отчаянно пытался отыграться и даже обошел уральцев по броскам в створ (с начала периода), но подставили свои же. Сначала с поля снова удалили Буше – за атаку в область головы и шеи. Омичам пришлось забыть об атаках и отбиваться самим. «Ястребы» в меньшинстве выстояли. Но за 2 минуты до конца третьего периода за нарушение численного состава штраф получил нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт. Чтобы компенсировать меньшинство на площадке, тренерский состав сибиряков решил заменить вратаря на пятого игрока. И сразу после этого Вовченко сделал передачу в среднюю зону, Дмитрий Силантьев продолжил на Люка Джонсона, а тот от синей линии послал шайбу в пустые ворота – 4:1.

Нападающий омичей Рид Буше так расстроился, что сломал клюшку, за что получил десятиминутный штраф. На этом схватка «лис» и «ястребов» закончилась.

Челябинск, Павел Зварзин

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