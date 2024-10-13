Пожар и потоп: курильщик устроил большой переполох в аэропорту Челябинска

В челябинском аэропорту имени Курчатова курильщик устроил большой переполох.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью около 1 часа 30 минут в аэропорту сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников и пассажиров вывели на улицу. Правда, как утверждают очевидцы, не сразу.

«В ночь с 12 на 13 октября в воздушной гавани началось задымление в санузле «чистой» зоны. Дым распространился на зал ожидания. Сотрудники аэропорта экстренно эвакуировали пассажиров в холл здания. Некоторым из них, например семьям с детьми, было предложено разместиться в гостинице, – рассказали в пресс-службе аэропорта. – Как выяснилось, в мужском туалете неизвестный пассажир выбросил непотушенный окурок в технологический люк. Из-за этого начал тлеть утеплитель.

Специалисты службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов оперативно ликвидировали причину задымления.

Также рядом с источником задымления произошел порыв трубы в системе водопровода, в результате чего были подтоплены отдельные помещения терминала внутренних воздушных линий.

Все произошло около двух часов ночи, уже в к четырем часам аэропорт возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.

В результате происшествия никто не пострадал».

Прокомментировали ситуацию и Уральской транспортной прокуратуре:

«Установлено, что 13.10.2024 в стерильной зоне аэропорта пассажир курил в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту, вследствие чего произошло оплавление обшивки трубы, задымление в VIP-зале, сработка противопожарных датчиков.

Пассажиры эвакуированы из накопителя на площадь вблизи аэровокзала. Задержек рейсов не последовало.

Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере законодательства о защите прав потребителей, обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок».

Челябинск, Павел Зварзин

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